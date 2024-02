Reprodução / Câmara SP _

A Câmara Municipal de São Paulo anunciou o lançamento de seu novo portal online, agora ainda mais acessível pelo endereço www.saopaulo.sp.leg.br . E no espaço digital renovado, os cidadãos encontrarão uma experiência mais moderna, transparente e inclusiva, refletindo o compromisso da instituição com a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

As atualizações implementadas no portal foram guiadas por um esforço colaborativo e multidisciplinar, visando atender às necessidades variadas dos usuários. No novo site, a tecnologia de navegabilidade foi aprimorada para proporcionar uma experiência mais intuitiva e eficiente, facilitando o acesso a uma vasta gama de informações sobre o legislativo municipal. Desde notícias e agendas até detalhes sobre vereadores e processos legislativos, o portal está todo redesenhado para oferecer uma experiência mais fluida e acessível.

Um dos destaques do novo portal é sua conformidade com as diretrizes de transparência do Índice de Transparência dos Portais Legislativos (ITPL), estabelecido pelo Senado Federal. Isso garante que todas as informações relevantes estejam disponíveis de maneira clara e acessível, promovendo a prestação de contas e a disseminação aberta das atividades legislativas.

Também foram implementadas melhorias significativas em termos de acessibilidade , seguindo as diretrizes do sistema Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES), do Governo Federal, para garantir que todas as pessoas, independentemente de suas capacidades físicas ou sensoriais, possam acessar e utilizar o portal sem dificuldades. Recursos como tradução para libras e assistentes virtuais foram incorporados para garantir que todas as informações estejam disponíveis para pessoas com deficiência , demonstrando o compromisso da Câmara Municipal de São Paulo com a igualdade de acesso e oportunidades para todos os cidadãos.

Novos recursos e participação cidadã

E ao explorar o novo portal da Câmara Municipal de São Paulo, os usuários encontrarão uma série de recursos e funcionalidades destinadas a promover a participação cidadã e o engajamento com o governo local. Agora, é possível interagir diretamente com os gabinetes dos vereadores , participar de audiências públicas e até mesmo contribuir com sugestões para projetos de lei, tudo em um só lugar.

O novo portal ainda oferece acesso à programação da Rede Câmara SP e da Web Rádio, bem como transmissões ao vivo de eventos e debates legislativos - proporcionando uma experiência mais rica e interativa aos usuários.

Essa atualização do portal da Câmara Municipal de São Paulo representa um avanço significativo em direção a um legislativo mais transparente, inclusivo e responsivo às necessidades da comunidade. Ao oferecer uma experiência online moderna e acessível, a instituição reafirma seu compromisso com os princípios democráticos e a participação cidadã.

O novo portal convida os paulistanos a explorarem suas funcionalidades e a se envolverem ativamente na vida política da cidade , destacando que a democracia prospera quando todos os cidadãos têm voz e acesso igualitário à informação e aos processos legislativos.