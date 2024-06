Reprodução/redes sociais Isabelly foi atacada com ácido em rua no Paraná

A jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro , vítima de um ataque com soda cáustica em Jacarezinho (Paraná) , deu sua primeira entrevista nesta segunda-feira (10). Após ficar 16 dias hospitalizada, a mulher de 23 anos recordou do momento de dor.

"Eu só senti a dor, porque atingiu meu olho. Queimava demais , parecia que estava pegando fogo. Eu só saí e pedi socorro. Cheguei no hospital... Depois do hospital, eu não lembro de mais nada", disse Isabelly em entrevista à emissora de televisão RPC .



Isabelly foi atacada no dia 22 de maio e chegou a ficar em estado grave. Após deixar o hospital no último sábado (8), a jovem contou que sua boca foi a região mais atingida.

"A boca foi o que mais atingiu. O cabelo também danificou, era mais longo. Parte dos seios também, bastante. Mas eu estou bem, graças a Deus... Estou me recuperando aos poucos, só de estar em casa já é um alívio", comentou.

De acordo com o barbeiro Décio Silva, responsável por socorrer Isabelly, a jovem estava desesperada e não conseguia falar após o ataque .

"Copo borbulhando"

Isabelly contou que viu sua agressora com um "copo borbulhando" antes de ser atacada no meio da rua. "Na hora eu assustei e fui tentar atravessar a rua, e eu lembro que ela veio e jogou o produto em mim", recordou.

A mulher citada por Isabelly é Débora Custódio, que, segundo a Polícia Civil, realizou o ataque por ciúmes - ela alegou que a jovem estava interessada em seu ex-namorado.



Apesar disso, Isabelly só ficou sabendo que Débora era sua agressora pelas notícias veiculadas na televisão. "Quando eu acordei, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia quem era, o motivo, não sabia. Eu demorei para ficar sabendo porque eles [família] demoraram para me contar. Eu fui ficar sabendo depois de uma semana porque eu vi na televisão, passando. A gente não espera... É maldade, uma crueldade", comentou.





Isabelly nega bullying

Em seu depoimento, Débora Custódio, que está presa, afirmou que sofria críticas sobre sua aparência. Isabelly, porém, negou ter feito qualquer comentário para a mulher.

"Eu nunca dirigi a palavra a ela, nunca fiquei encarando ela. Para mim é uma pessoa que era invisível... Então, eu não sei o que é provocar, porque a partir do momento que você não dirige a palavra à outra pessoa, que você não olha, não tem como se sentir provocada."

Isabelly ainda afirmou que chegou a ter se relacionado com o ex-namorado de Débora, mas negou manter um romance com o homem nos últimos meses.



