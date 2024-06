Reprodução Suyany foi presa pela polícia há onze dias

A polícia do Rio de Janeiro afirma que há indícios concretos de que a psicóloga Júlia Pimenta matou o namorado, Luiz Marcelo Ormond, com um brigadeirão envenenado. Segundo os exames, foi encontrado morfina no corpo da vítima.

O crime, que a polícia acredita ter sido premeditado pela influenciadora, Suyany Breschak, a "Cigana Esmeralda", que diz ser uma líder espiritual, segue em investigação.

Segundo o Fantástico, o namorado da cigana disse que viu Suyany e Júlia moendo o remédio que seria misturado ao doce.

"Eu não sabia que ela era capaz de fazer uma coisa dessa. De auxiliar alguém a matar outra pessoa", disse o namorado ao programa da Globo.



Ele disse ainda ter contado a polícia tudo o que viu e ouviu de Suyany, que está presa há onze dias. Já Júlia se entregou noite de terça-feira e ficou em silêncio durante o depoimento.

"Ela chegou a falar que a Julia mandou uma mensagem para ela [Suyany] assim: 'eu vim aqui malhar e ele está lá mortinho".



"Eu vi a Júlia moendo remédio lá de cima da pia lá de casa. Entendeu? Esfarelando o remédio. Elas pegaram esses pozinhos do remédio que estava virando pó, colocavam tipo no saquinho de sacolé. Dava um nó, guardou", disse o namorado da cigana.

Investigações

As investigações revelam que aproximadamente três dias após o falecimento de Luiz Marcelo, Júlia dirigiu-se à Região dos Lagos do Rio com o veículo pertencente à vítima.

O automóvel foi cedido a Suyany como parte de um acordo para quitar uma dívida de 600 mil reais referente aos serviços espirituais prestados a Júlia.

No interior do veículo, havia uma variedade de pertences de Luiz Marcelo, os quais foram retirados do apartamento por Júlia.

Posteriormente, o carro foi repassado a outro indivíduo nesta trama, Victor Chaffi - ex-namorado de Suyany - que está em liberdade enquanto é investigado por receptação criminosa.

Após duas semanas de investigação, a polícia afirma possuir provas suficientes para concluir que o crime foi planejado com meses de antecedência.

Ainda, um mês antes do falecimento de Luiz Marcelo, Júlia já residia na casa dele, mantendo também um relacionamento com outro homem.

Segundo a polícia, a justificativa apresentada por Júlia para passar um mês afastada do namorado foi de que ela iria ser babá, mas, na verdade, era o período para planejar o assassinato de Luiz Marcelo.

O advogado de Suyany Breschak declarou não haver motivação para o homicídio da vítima, uma vez que, no máximo, Suyany tinha interesses financeiros, e para alcançá-los, o relacionamento de Júlia com Luiz Marcelo deveria durar um tempo.

