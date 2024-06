Divulgação/Fraport Brasil ANAC Inicia Remoção de Aeronaves no Aeroporto de Porto Alegre após Enchentes

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) deu início, na manhã deste domingo, à operação de retirada de nove aviões do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Esses aviões fazem parte dos 47 que ficaram retidos devido às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul desde 29 de abril. As operações no aeroporto foram suspensas no dia 3 de maio.

Com o apoio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DCEA), operadores de voos e a Fraport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, a remoção das aeronaves está sendo realizada de forma controlada.

As decolagens das aeronaves envolvidas na operação ocorrem em horários pré-definidos e com o auxílio do Serviço de Tráfego Aéreo. Essas decolagens são as primeiras desde o início das enchentes, utilizando uma parte da pista que permanece funcional.

Embora essas operações estejam em andamento, pousos e decolagens de voos comerciais com passageiros ainda estão suspensos. A autorização especial de voo é necessária para que os operadores possam retirar seus aviões do aeroporto.

A data para a reabertura total do aeroporto ainda não foi determinada. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho , a reabertura dependerá da avaliação completa dos prejuízos e dos custos de reparação.

Enquanto isso, a Base Aérea de Canoas está operando os voos comerciais na região. A partir da próxima segunda-feira (10), a base aumentará sua capacidade para 70 frequências semanais, o que corresponde a 10 voos diários, dobrando o número atual de operações para atender à demanda enquanto o Aeroporto Salgado Filho permanece fechado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.