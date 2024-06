Divulgação / Fraport Aeroporto Salgado Filho permanece sem data de reabertura, segundo o ministro

Durante o Fórum Esfera , realizado no Guarujá (SP), neste sábado (8) o ministro dos Portos e Aeroportos , Silvio Costa Filho, comentou a situação crítica do Aeroporto Salgado Filho , em Porto Alegre, fortemente impactado pela enchente catastrófica que atingiu a cidade.

O ministro destacou que, embora haja muitas especulações sobre os prazos para a reabertura do aeroporto, ainda não há um cronograma oficial definido pelo governo federal. ''Na hora certa, o ministério vai falar objetivamente e oficialmente sobre o aeroporto Salgado Filho. O que temos são declarações de A e B que de fato não condizem com a realidade dos prazos” , afirmou o ministro durante o evento, em entrevista à CNN.

O Fórum Esfera contou com a participação de políticos e empresários, discutindo diversas questões para o país. No contexto do Aeroporto Salgado Filho, o ministro informou que, na última sexta-feira (7), será realizada uma operação de limpeza no terminal, com a retirada de 9 dos 47 aviões que ficaram retidos devido ao alagamento. Esta operação foi autorizada em caráter excepcional pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Os técnicos da ANAC e da Fraport Brasil, administradores do aeroporto, iniciaram a avaliação técnica da pista e de todo o terminal para identificar os danos causados pela inundação. A data só será definida após a avaliação completa dos prejuízos e dos custos de reparação.

Além de abordar a situação atual, o ministro enfatizou que o diagnóstico completo do aeroporto está em andamento para avaliar os danos causados pela enchente. “Estamos fazendo todo o diagnóstico do aeroporto para saber o que foi danificado ou não” , relatou.

Silvio Costa Filho também mencionou a importância da Base Aérea de Canoas, que atualmente está operando os voos da região. “Não temos outra base aérea, mas estamos trabalhando para a Base Aérea de Canoas receber mais voos”, disse ele.

Reprodução: Fraport Saguão do Aeroporto Salgado Filho alagado

A partir de 10 de junho, a Base Aérea aumentará sua capacidade para 70 frequências semanais, o que equivale a 10 voos diários, dobrando o número atual. Além disso, a ANAC, junto com o Ministério dos Portos e Aeroportos, o Ministério da Defesa, a Força Aérea Brasileira e as companhias aéreas, estão avaliando a viabilidade de implementar voos noturnos na Base Aérea de Canoas.

O ministro ainda comentou sobre os planos de expandir a aviação em outras cidades da região sul do Brasil. “Temos mais seis aeroportos na região que estamos ampliando a aviação nessas cidades” , revelou o ministro, destacando o esforço do governo para melhorar a infraestrutura aérea regional enquanto o Aeroporto Salgado Filho permanece fechado.

Desde o dia 3 de maio, o Aeroporto Salgado Filho está com suas operações suspensas devido aos danos provocados pelas enchentes. A reabertura do terminal é uma prioridade para o governo, embora ainda não haja uma data definida para que isso ocorra. “Não há ainda algum prazo oficialmente pelo governo federal em relação à abertura do aeroporto. É um desejo de todos nós reabrir o quanto antes” , concluiu Silvio Costa Filho.

