Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) encontra-se sob intenso escrutínio nas redes sociais após redigir um parecer favorável à PEC das Praias, que transfere terrenos de marinha em áreas urbanas para estados , municípios e proprietários privados. Esta movimentação tem gerado um debate acalorado que transcendeu as fronteiras da polarização política.



O levantamento realizado pelo professor Victor Piaia, da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV, a pedido do UOL, revela que Flávio Bolsonaro é mencionado em 48% dos posts relacionados ao assunto. A maioria destes posts aborda a privatização das praias, associando o senador a uma suposta ação para autorizar empreendimentos que possam restringir o acesso da população a determinados trechos do litoral.

É incomum que um projeto seja diretamente relacionado ao relator, mas, neste caso, a associação entre Flávio Bolsonaro e a PEC das praias se destacou nos principais posts das plataformas digitais, conforme ressaltado por trechos do relatório. Este fenômeno chama atenção considerando que geralmente o bolsonarismo tende a prevalecer nas discussões online, e derrotas políticas são raras sem a intervenção de eventos como operações da Polícia Federal ou denúncias do Ministério Público.

Embora Flávio Bolsonaro tenha se empenhado em defender sua posição através de uma série de postagens e até mesmo uma live durante o feriadão, a situação não reverteu completamente. Mesmo acionando a máquina bolsonarista, as menções negativas continuam a predominar. Procurado, o senador não se manifestou sobre o assunto, mas interlocutores citam uma melhora na imagem com base em dados que mostram uma mudança na proporção de conteúdo crítico em comparação com apoio.

Nas redes sociais, o senador já começou a se mobilizar para desmontar a tese de privatização de praias. Veja:

Alguns malucos da esquerda, andam inventando que praias serão privatizadas! NÃO EXISTE ISSO!!!!



Governo Lula é tarado em meter a mão no seu bolso e não quer perder mais essa boquinha!

Inclusive, já acionaram “aquele perfil” do gabinete do amor para defender a mentira, os… pic.twitter.com/2bwB1wkvQi — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 1, 2024





O estopim da discussão, segundo o relatório da FGV, foi uma postagem da atriz Luana Piovani, que resultou em um aumento expressivo nas menções ao tema nas redes sociais. A partir daí, respostas de atletas, cantores e ativistas ampliaram o debate para além da bolha política, consolidando a associação entre Flávio Bolsonaro e a PEC das praias.

A intensa repercussão do tema levou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a frear a tramitação da proposta. Diante deste cenário, o embate em torno da PEC das praias continua a ser um dos assuntos mais comentados, refletindo as complexidades e desafios enfrentados na esfera política e ambiental do Brasil.

