Na tarde desta quinta-feira (6), um jovem de 19 anos morreu às margens do Rio Solimões, em frente ao porto de Tabatinga, no interior do Amazonas . Ainda, Testemunhas relatam que, apesar da presença de pessoas no local, o jovem não recebeu a ajuda necessária para sobreviver. O momento desesperador do afogamento foi capturado em vídeo.

Enquanto nadava no rio, o jovem chamou por ajuda. A mãe, tomada pelo desespero, chegou ao local e rapidamente embarcou em uma canoa, mas não conseguiu resgatá-lo.

A região do afogamento é conhecida pela forte correnteza do rio, levantando a suspeita de que o jovem tenha ficado exausto ao tentar nadar.

Resgate do corpo

Os bombeiros foram acionados e disseram que só poderiam retirar o corpo após a apresentação do Boletim de Ocorrência. Eles alegaram ainda que no momento não tinham uma lancha com motor e precisavam pedir o veículo de outra instituição.

A família tentou realizar o B.O, mas a delegacia afirmou que só iniciaria o atendimento às 14h, segundo o g1.

O corpo foi encontrado por um mergulhador voluntário, próximo a uma balsa. O jovem foi enterrado na quinta-feira (6), no cemitério de Tabatinga.

Esclarecimentos

O 2º Pelotão Independente do Corpo de Bombeiros Militar em Tabatinga esclareceu que a apresentação do Boletim de Ocorrência (BO) é um procedimento padrão para solicitar a presença de mergulhadores em Manaus, e que a requisição de uma lancha para as operações nos rios locais já havia sido feita.

Em relação à dificuldade enfrentada pela família para registrar o BO, a Polícia Civil afirmou que as delegacias de Tabatinga estão disponíveis para atender a população durante as 24 horas do dia.

