Goteiras incomodaram passageiras de um ônibus da linha 383, no Rio de Janeiro, levando-as a tomar uma atitude inusitada na última semana. Para evitar que suas cabeças fossem molhadas, elas colaram absorventes higiênicos no teto do coletivo.

Steffany da Silva Oliveira, recepcionista, contou à TV Globo que estava sentada ao lado de uma passageira e perguntou se ela poderia colar um absorvente para resolver o problema.

"Eu queria permanecer sentada e estava praticamente chovendo dentro do ônibus, com uma água bastante suja. Ela concordou. Peguei um dos meus absorventes e ela me deu um dos dela. A solução que encontrei foi colar um absorvente no teto do ônibus para chegar em casa seca", revelou.

O problema das goteiras não foi exclusivo da linha 383. Usuários de outras seis linhas de ônibus relataram situações semelhantes, precisando encontrar soluções improvisadas para não se molharem.

A Rio Ônibus, empresa responsável pelas linhas, recebeu as reclamações, mas ainda não se posicionou sobre o caso nem informou quando providências serão tomadas para resolver o problema.

O vídeo das duas mulheres colando absorventes no teto do ônibus viralizou nas redes sociais. Elas foram parabenizadas pelo improviso e a denúncia foi amplamente compartilhada, pressionando a empresa a solucionar a questão.

