Reprodução / TV Globo / Instituto Butantan Filhote de naja antes e depois de desaparecer por um mês no Instituto Butantan

O filhote de naja que que havia desaparecido há cerca de um mês no Instituto Butantan , em São Paulo, foi encontrado nesta quinta-feira (6). O animal foi estava em um duto do Laboratório de Hematologia da instituição e já recebe os devidos cuidados.

De acordo com o Butantan, a cobra, que é um macho, foi encontrada após os funcionários do laboratório escutarem movimentos no duto. Além disso, o instituto afirma que o local em questão fica distante do Parque da Ciência e de seus museus, acessados pelos visitantes.

"Não houve fuga do filhote de cobra na área de visitação pública. O laboratório é frequentado apenas por profissionais e pesquisadores", destacou o Butantan.

A hipótese inicial é de que o animal se escondeu por todo o laboratório até parar nos dutos.

Da espécie Naja kaouthia ou naja-de-monóculo, a cobra desaparecida do Butantan tem origem na Ásia. A notícia do seu sumiço causou repercussão entre os estudantes e funcionários do instituto, uma vez que ela é venenosa, assim como as outras cobras da espécie.

