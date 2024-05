Reprodução: TV Globo Filhote de naja sumiu há três semanas do Instituto

O Instituto Butantan investiga o sumiço de um filhote de naja de um dos laboratórios em São Paulo. O animal desapareceu há três semanas. Uma operação interna investiga o caso.

De acordo com o Butantan, o local em que a naja sumiu é distante da área de visitação. Ou seja, somente pesquisadores e profissionais podem ter acesso ao animal.

A suspeita é de que a cobra tenha entrado em um ralo e morrido, dado que as câmeras não mostram ela saindo do laboratório. Mesmo assim, armadilhas foram colocadas ao redor do instituto, que afirma ter o soro contra o veneno da naja caso alguém seja picado.

“Então isso nos leva a crer que ela está no ralo. E dentro do ralo ela pode ter morrido? Pode. Ela pode ter acessado fora? Pode. Só que existem predadores naturais dentro do parque do Butantan. Quem pode comer cobra? Nós temos corujas, gaviões que vivem por aqui. Nós temos gamba comedor de cobra venenosa. E teiú, um lagarto, que tem vários aqui. Ou seja, do ponto de vista de segurança, nós podemos ficar tranquilos", afirmou Giuseppe Puorto, diretor-cultural do instituto ao g1.

