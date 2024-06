Reprodução/Google Maps Imagens do Google Maps mostram impacto das chuvas em Porto Alegre

O Google Maps atualizou, nesta sexta-feira (7), as imagens captadas por satélite para a versão mobile. Os novos registros mostram a dimensão dos estragos provocados pelas enchentes em Porto Alegre , no Rio Grande do Sul - o estado foi afetado por fortes chuvas entre o final de abril e o fim de maio.

As imagens mostram como o transbordo do Rio Guaíba inundaram o centro da capital. Além disso, é possível ver o impacto dos temporais em locais importantes da cidade, como a Câmara Municipal, o Aeroporto Salgado Filho e os estádios de Grêmio (Arena) e Internacional (Beira-Rio).

Reprodução/Google Maps Arena do Grêmio foi inundada com as enchentes

Reprodução/Google Maps Beira-Rio, estádio do Internacional, ficou com o gramado destruído

Reprodução/Google Maps Inundação do Rio Guaíba afetou parte de Porto Alegre





No período registrado pelo Google Maps, as águas do Rio Guaíba chegaram a 5,33 metros, pico registrado em 5 de maio. Na madrugada desta sexta, o nível voltou a ficar abaixo da cota de alerta, de 3,15 metros.

Ventos dificultam escoamento

As águas do Rio Guaíba enfrentam um sobe e desce nos últimos dias. O evento ocorre devido a ventos fortes do sul, que dificultam o escoamento - o Guaíba deve escoar suas águas para o norte, no sentido da Lagoa dos Patos.

Tragédia no RS

As chuvas no Rio Grande do Sul deixaram 172 mortos e 44 desaparecidos , segundo o boletim de atualização da Defesa Civil do estado. Há 575 mil pessoas desalojadas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp