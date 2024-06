Agência Brasil Lula está pela 4ª vez no estado desde as enchentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou a jornalistas, nesta quinta-feira (6), que é “preciso passar uma borracha em toda a burocracia” para agilizar a ajuda ao Rio Grande do Sul, que enfrenta enchentes e fortes chuvas desde o último mês . As declarações foram dadas durante visita ao bairro Passo de Estrela, na cidade de Cruzeiro do Sul (RS).

“Aqui tem que ser, tem que passar uma borracha em toda a burocracia. Nós temos um jeito de fazer isso, agora para fazer sempre leva um tempo. Para destruir, é rápido. Para reconstruir, é muito difícil... Então nós temos toda a disposição de trabalhar junto com o governo estadual e com os prefeitos para recuperar a casa de vocês, de dar uma chance de viver com dignidade. Nós vamos fazer isso e nós garantimos que vamos fazer”, disse Lula.

Lula reiterou o compromisso do governo federal em fornecer respostas imediatas aos esforços de reconstrução durante sua visita. Ele destacou a necessidade de considerar a tragédia como um caso excepcional.



"Eu acho que não tem ninguém no mundo que reclama mais da burocracia do que eu. É tudo muito difícil, muito complicado. Então eu fiz esta semana uma reunião para fazer um apelo ao superintendente da Caixa aqui do Rio Grande do Sul para que ele saiba que se trata de um caso excepcional", disse Lula.

"Precisamos dar rápido a resposta que o povo precisa. Qual é o drama nosso? Precisamos reconstruir com muita responsabilidade. Não podemos fazer escolas e casas em lugares com enchentes", acrescentou.

Ele reforçou que o governo federal está disposto a ajudar no que for possível, mas falou que “não dá para fazer em uma semana” e que “não vai largar em um barraco”.

Esta é a quarta agenda do presidente ao estado desde o início do desastre. Os compromissos incluem uma visita ao bairro de Navegantes, em Arroio do Meio, ambos fortemente atingidos pelas enchentes.



Segundo dados divulgados pela Defesa Civil às 9h de terça-feira (4), 172 pessoas perderam suas vidas devido à tragédia, enquanto outras 44 ainda estão desaparecidas. O número de desabrigados é de 35.103, com 575.171 desalojados. Um total de 476 municípios e 2.392.686 pessoas foram afetados pelas chuvas e enchentes.

