Reprodução Greve de motoristas de ônibus foi cancelada

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SMTTRUSP) decidiu suspender a greve marcada para acontecer em toda a capital paulista nesta sexta-feira (7).

A decisão aconteceu durante assembleia ocorrida na manhã desta quinta-feira (6) - a possibilidade já estava sendo cogitada na quarta (5) . O presidente do sindicato, Edivaldo Santiago, e outras lideranças vão se reunir com representantes das empresas de ônibus em uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Em comunicado, o sindicato informou que visa chegar a um "denominador comum no impasse que está entre as causas econômicas". A nota ainda diz que o grupo se mantém em estado de greve, ou seja, pronta para uma paralisação.

Com a definição, o serviço de ônibus está mantido e irá operar normalmente em São Paulo nesta sexta.

Reivindicações

Os motoristas exigem um reajuste salarial de 3,69%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) . Além disso, o sindicato cobra um aumento real de 5%, além da reposição das perdas salariais acumuladas durante a pandemia, estimadas em 2,46%. A primeira proposta das empresas de ônibus foi um aumento de 2,77%, que foi recusada pelo sindicato.

A ameaça de greve fez com que a Prefeitura de São Paulo acionasse a Justiça. Segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), "não se pode deixar a população de São Paulo sem um serviço essencial".

