Rovena Rosa/Agência Brasil - 28/03/2022 Movimento de ônibus no viaduto Doutor Plínio de Queirós, em Bela Vista

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SMTTRUSP) marcou uma greve para a próxima sexta-feira (7). Em assembleia realizada na última segunda-feira (3), a classe concordou que o movimento terá duração de 24 horas e atingirá todo o sistema de transporte público por ônibus da capital. A paralisação, entretanto, pode ser suspensa .

Os motoristas exigem um reajuste salarial de 3,69%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA ). Além disso, o sindicato cobra um aumento real de 5%, além da reposição das perdas salariais acumuladas durante a pandemia, estimadas em 2,46%.

Apesar das reivindicações, uma nova assembleia marcada para esta quarta-feira (5) pode suspender a paralisação. A possibilidade do recuo ocorre após o presidente do sindicato ter se reunido com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil). O vereador teria ouvido as demandas e entrado em acordo com os sindicalistas.

Prefeitura entra na Justiça

Nas últimas horas, a Prefeitura de São Paulo também entrou na Justiça solicitando que, na próxima sexta-feira (7), 100% do efetivo atue no horário de pico, e 80% trabalhe nos demais horários.

“Há uma preocupação muito grande de que o judiciário aceite, pois não se pode deixar a população de São Paulo sem um serviço essencial”, disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB) , nesta quarta-feira.

