Reprodução Cachorro foi resgatado de dentro de piscina por bombeiros

Uma equipe do Corpo de Bombeiros pulou o muro de uma casa para resgatar um cachorro da raça rottweiler que não conseguia sair de uma piscina, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu na terça-feira (4), na Avenida Governador Mário Covas, no bairro Vila Anhanguera.

O imóvel estava vazio, segundo a prefeitura. A Unidade de Vigilância de Zoonoses investiga uma denúncia de abandono do animal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os socorristas resgataram o animal e o deixaram em um lugar seguro na casa, que não dava acesso à piscina.

Ainda, uma vizinha da casa gravou toda a situação. A irmã dela chamou os bombeiros para resgatar o animal, depois de vê-lo se debatendo na piscina.

Ao g1, ela afirmou que o imóvel não é muito usado, porque o cachorro sempre está sozinho.



"Fico com muita pena. Ele ficou mais de uma hora dentro daquela piscina se debatendo para sair com esse frio congelante e sem ninguém para o socorrer", disse a vizinha ao g1.

A mulher disse ainda que contatou o Centro de Controle de Zoonoses para denunciar o abandono do animal, mas não teve resposta.



"Chorei quando ele foi salvo, toda a minha família [chorou] na verdade. É sensação de dever cumprido, mas ainda estou preocupada por ele estar sozinho na casa", acrescentou ela.

Veja o vídeo:





Segundo a Prefeitura de Mongaguá informou que a Guarda Civil Municipal (GCM) também esteve no resgate. O município disse ainda que a casa aparenta ser habitada, mas estava vazia naquele momento.

