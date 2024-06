Reprodução: Flight Radas Aeronave desapareceu na região de Joinville

As vítimas que morreram na queda do avião bimotor entre Garuva e Itapoá, no Norte de Santa Catarina, na segunda-feira (3) , foram identificadas. Os corpos do passageiro Antônio Augusto Castro e do piloto Geraldo Cláudio de Assis Lima, foram encontrados junto aos destroços da aeronave.

Eles foram localizados pelo Corpo de na terça-feira (4), em uma área de mata fechada e de difícil acesso.

A aeronave partiu de Governador Valadares (MG), com destino a Florianópolis e tentou pousar em Joinville, cidade no norte de Santa Catarina.

Segundo o capitão Ricardo Dummel, os bombeiros foram acionados por volta da 1h desta terça-feira após um incêndio ser avistado na área. Para acessar o local, foi necessário abrir uma trilha na mata próxima à SC-416.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião é um BEECH AIRCRAFT, com capacidade para 6 pessoas, não pode realizar taxi aéreo e está com a situação de aeronavegabilidade regular.

Veja nota da FAB



A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que foi notificada, nesta segunda-feira (03/06), a respeito do desaparecimento da aeronave de matrícula PS-BDW, em Santa Catarina (SC). Uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2°/10° GAV) – Esquadrão Pelicano, e um helicóptero H-36 Caracal, do Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (3°/8° GAV) – Esquadrão Puma, foram acionados para iniciar as buscas, que são coordenadas pelo SALVAERO Curitiba.

O SC-105 Amazonas possui um radar capaz de realizar buscas sobre terra ou mar, com alcance de até 360 quilômetros. Um sistema de comunicação via satélite também permite o contato com outras aeronaves ou centros de coordenação de salvamento (Salvaero), mesmo em voos a baixa altura.

A aeronave ainda conta com um sistema eletro-óptico de busca por imagem e por espectro infravermelho. Isso permite realizar buscas pelo calor, permitindo detectar, por exemplo, uma aeronave encoberta pela vegetação ou uma pessoa no mar.

Com capacidades avançadas e tecnologia de ponta, o SC-105 Amazonas da FAB tem definido padrões para missões de busca e salvamento, servindo como uma plataforma robusta para operações SAR.



O que disse o aeroporto de Joinville



O Aeroporto de Joinville informa que seus profissionais estão dando apoio aos trabalhos de busca dos órgãos competentes por uma aeronave de pequeno porte, que não tinha pouso previsto para o aeródromo, mas o piloto chegou a fazer contato com a equipe de controle aéreo por volta das 18h de segunda-feira (3).



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.