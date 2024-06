Reprodução/Instagram Natália Becker é esposa do goleiro Alisson

A esposa do goleiro Alisson Becker , do Liverpool e da seleção brasileira , passou a ser criticada nas redes sociais por um motivo inusitado. Nas últimas horas, Natália Becker foi confundida por alguns internautas com a esteticista que estava sendo procurada pela Polícia Civil de São Paulo - elas possuem o mesmo nome e sobrenome .

No Instagram, a mulher de Alisson foi chamada de "foragida" por uma das usuárias das redes sociais. Devido às mensagens ofensivas, a esposa do goleiro esclareceu a situação. "Não sou eu a Natália Becker da notícia da clínica de estética. É outra pessoa que tem o mesmo nome e o último sobrenome. Nada relacionado", escreveu, em Stories.

Já o goleiro Alisson, que está se preparando para a disputa da Copa América com o restante da seleção brasileira, não se pronunciou sobre a confusão gerada nas redes sociais.





Influencer e esteticista

Redes sociais Natália Becker presta depoimento à Polícia Civil de São Paulo

A Natália Becker que estava sendo procurada pela Polícia Civil é esteticista e influenciadora. Dona de uma clínica, ela foi a responsável por fazer o peeling de fenol em Henrique Chagas, empresário que passou mal durante o procedimento e não sobreviveu.

Apesar de ter mais de 230 mil seguidores e quase 2 mil publicações no Instagram, a sua página na rede social está fora do ar desde a repercussão do caso.

A suspeita é que Natália tenha fugido de sua própria clínica para evitar uma prisão em flagrante. Nesta quarta-feira (5), ela se apresentou às autoridades.

