Reprodução Empresário Luiz Marcelo Ormond, encontrado morto em apartamento no Engenho Novo

A operação que investiga o assassinato do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond acredita que as duas armas dele, que haviam desaparecido, foram roubadas e vendidas por Júlia Andrade Carthemol, namorada de Luiz Marcelo e principal suspeita do crime. Ela se apresentou à polícia na noite desta terça-feira (4).

Segundo a polícia, Júlia entregou as armas para Suyany Breschak, a "cigana" que também está presa, suspeita de ser cúmplice e mentora intelectual do crime. As armas teriam sido vendidas por Suyany para uma terceira pessoa. Agora, a polícia apura o paradeiro das armas em uma investigação à parte.

Entenda o caso

O empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond foi encontrado morto, já em estado de decomposição, no dia 20 de maio, em seu apartamento na Zona Norte do Rio.

A principal suspeita do assassinato é a namorada do empresário, Júlia Cathermol, que teria o envenenado com um brigadeirão lotado de remédios.

Em depoimento, Suyany disse que Júlia admitiu ter matado o namorado com a sobremesa, que tinha preparado com mais de 60 comprimidos de um potente analgésico à base de morfina.

Segundo as investigações, Júlia teria sido motivada economicamente para cometer o crime, após descobrir que Luiz havia desistido de formalizar uma união estável com ela.

"A motivação é econômica. Nós temos elementos que a Júlia estava em processo de formalização de uma união estável com a vítima. Mas, em determinado momento, o que nos parece, é que a vítima desistiu da formalização da união", disse o delegado Marcos Buss, titular da 25ª DP.

