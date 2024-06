Reprodução/MPRS Agentes do Ministério Público do Rio Grande do Sul em operação que investiga desvio de doações por pré-candidatos

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) comunicou, nesta terça-feira (4), que realizou em Palmares do Sul mais uma operação contra desvio de doações às vítimas das enchentes. Mais uma vez, um dos três suspeitos é pré-candidato às eleições de outubro deste ano. Ao todo, o órgão investiga desvio por pré-candidatos em quatro municípios gaúchos.

Na operação desta terça-feira, a operação do MP-RS, que contou com o apoio da Polícia Civil, apreendeu doados por entidades de vários estados. Segundo o órgão, assim como nas investigações em Barra do Ribeiro, Cachoeirinha e Eldorado do Sul no mês de maio , as denúncias em Palmares do Sul já estão sendo apuradas e comprovadas.

"A operação deflagrada visa obter mais provas, com a apreensão de documentos e mídias eletrônicas, por meio do cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em residências na cidade e também em Mostardas, na mesma região", diz um trecho do comunicado do MP-RS.

Os alvos

Em Palmares do Sul, o Ministério Público investiga um vereador, sua companheira e um secretário municipal por apropriação indébita, peculato e associação criminosa.

As denúncias, repassadas inicialmente à Promotoria de Justiça de Palmares do Sul, apontam que os investigados se aproveitaram dos cargos que ocupam para desviar donativos para as residências e oferecer em troca de voto para pelo menos um dos três suspeitos nas eleições deste ano.

Segundo o promotor de Justiça Mauro Rockenbach, outros políticos da região podem estar envolvidos no esquema. "Não descartamos e estamos apurando a participação de mais envolvidos nesse desvio. Isso porque são vários os relatos da população que mencionam diversos vereadores se aproveitando dessa tragédia para benefício próprio e eleitoral", declarou.

A operação também foi conduzida pelo coordenador do GAECO no Rio Grande do Sul, promotor de Justiça André Dal Molin, pelos promotores de Justiça Leonardo Rossi, de Palmares do Sul, e Alcindo Bastos, da Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, e pelo delegado da Polícia Civil Antônio Ractz.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp