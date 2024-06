Gilvan Rocha/Agência Brasil - 03/05/2024 Lago Guaíba, usina do gasômetro, em Porto Alegre após chuva intensa

O nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, voltou a recuar na madrugada desta terça-feira (4) e está novamente abaixo da cota de inundação, que é de 3,60 metros. A última aferição, realizada às 6h, indica que o nível da água está em 3,50 metros.

Depois de recuar na última semana, o nível do lago subiu na madrugada desta segunda-feira (3) e atingiu 3,85 metros - ou seja, ultrapassou a cota de inundação. Com isso, algumas ruas da capital gaúcha que já estavam secas amanheceram alagadas.

Tragédia no RS

As chuvas no Rio Grande do Sul deixaram 172 mortos e 44 desaparecidos, segundo o boletim de atualização da Defesa Civil do estado. Há 575 mil pessoas desalojadas.

