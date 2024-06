Redação GPS Nível do Guaíba volta a subir e ultrapassa cota de inundação

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, voltou a subir na madrugada desta segunda-feira (3) e atingiu 3,85 metros. Com isso, algumas ruas da capital gaúcha que já estavam secas amanheceram alagadas.

Segundo a medição realizada às 6h na Usina do Gasômetro, o patamar do lago marca 3,85 metros. O volume ultrapassa em 25 centímetros a cota de inundação, que é de 3,60 metros.

Além disso, o registro indica uma elevação de 40 centímetros em relação à aferição da manhã de domingo (2), quando o lago chegou ao ponto mais baixo em um mês .

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os pontos de alagamento estão na região central da capital gaúcha, mais especificamente nas avenidas Praia de Belas, Aureliano Figueiredo Pinto, Borges de Medeiros e Rótula das Cuias.

As fortes rajadas de vento e as chuvas que voltam a assolar o estado com a passagem de uma frente fria contribuíram para o aumento no patamar do lago Guaíba. Segundo a MetSul Meteorologia, será “um episódio breve e pouco expressivo", sem necessidade de preocupação para temporais.

Tragédia no RS

As chuvas no Rio Grande do Sul deixaram 172 mortos e 42 desaparecidos, segundo o boletim de atualização da Defesa Civil do estado. Há 580 mil pessoas desalojadas.

