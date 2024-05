Reprodução: Fraport Saguão do Aeroporto Salgado Filho alagado; aeroporto em Porto Alegre está fechado desde o início do mês

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta na segunda-feira (20) que as companhias aéreas estão autorizadas a iniciar a venda de passagens para voos com destino à Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, a partir desta terça-feira (21). Segundo as informações divulgadas pelo ministro, os voos estão programados para começar na quarta-feira (22), com uma previsão de 35 voos por semana, atendendo a cerca de 6 mil passageiros.

A medida vem como resposta à interdição do Aeroporto Internacional Salgado Filho devido às fortes chuvas na região. A Base Aérea de Canoas servirá como uma alternativa viável enquanto as condições do Salgado Filho não permitirem sua operação normal.

O Ministério de Portos e Aeroportos também detalhou que, além da Base Aérea de Canoas, outros oito aeroportos de pequeno e médio porte em todo o estado serão utilizados para decolagens e pousos. Essa distribuição inclui o Aeroporto de Caxias do Sul, com 39 voos semanais; o Aeroporto de Santo Ângelo, com 6 voos; o Aeroporto de Passo Fundo, com 21 voos; o Aeroporto de Pelotas, com 6 voos; o Aeroporto de Santa Maria, com 3 voos; o Aeroporto de Uruguaiana, com 3 voos; o Aeroporto de Florianópolis, com 14 voos; e o Aeroporto de Jaguaruna, com 7 voos.

Segundo as informações fornecidas pelo governo, a concessionária Fraport, responsável pela administração do aeroporto de Porto Alegre, foi consultada sobre a possibilidade de operar a Base Aérea de Canoas de forma emergencial, dada sua experiência no gerenciamento de voos comerciais. Embora a empresa tenha manifestado disponibilidade, ainda não houve confirmação sobre a efetivação dessa transferência de comando.

