Reproducao: Google Street View Hospital Municipal Margarita Moralles foi onde ocorreu o episódio

No Hospital Municipal Margarita Moralles, em Poços de Calda, Minas Gerais , um paciente flagrou uma enfermeira e um médico fazendo sexo durante o plantão de quinta-feira (30). O caso está sendo investigado pela prefeitura da cidade.

O médico foi demitido após o episódio, segundo a prefeitura. Ele era contratado de uma empresa terceirizada e prestava serviços no hospital naquele dia.

A enfermeira, por sua vez, está sendo investigada, visto que ela é servidora pública e um processo administrativo vai averiguar os fatos ocorridos, bem como as “medidas cabíveis, conforme normas e regulamentos internos”.

O que diz a prefeitura?

A prefeitura de Poços de Calda afirmou estar "prestando todo o apoio necessário aos funcionários do turno e à paciente que presenciou o incidente".

"Estamos comprometidos em garantir a qualidade e o bom funcionamento de nossos serviços de saúde, e reforçamos que este incidente não reflete os valores e padrões éticos da unidade", ressaltou a prefeitura em nota.

