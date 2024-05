Inmet Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (30) seis alertas que impactam diferentes áreas do Brasil. No Sudeste, há um alerta de risco de geada em partes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Sul, cidades como Guarapuava e Caxias do Sul estão sujeitas a esse fenômeno. Enquanto isso, as chuvas dão uma trégua no Rio Grande do Sul , após temporais recentes.

No Nordeste, chuvas intensas atingem Natal, Fortaleza e outras capitais, enquanto no Norte, o alerta é para chuvas intensas em Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. No Centro-Oeste, não são esperadas chuvas, e o dia começa ensolarado.

No Sudeste, foi emitido um alerta de geada com grau de "Perigo Potencial", abrangendo áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As temperaturas mínimas podem chegar a 3ºC, com risco leve de perda de plantações. Esse alerta tem previsão de término às 07h desta quinta-feira (30).

Para o Sul do país, foram emitidos dois alertas de geada devido à advecção. O primeiro alerta, classificado como "Perigo Potencial", abrange cidades de três estados, incluindo Guarapuava, Caxias do Sul, Erechim, Passo Fundo, Chapecó, Novo Hamburgo e Ponta Grossa. O segundo alerta, classificado como de "Perigo", afeta várias regiões desses estados, com temperaturas mínimas entre 3ºC e 0ºC. Ambos os alertas têm previsão de término às 08h desta quinta-feira (30).

No Nordeste, foram emitidos dois alertas para chuvas intensas: um de "Perigo" e outro de "Perigo Potencial". O alerta de "Perigo" indica chuvas entre 30 a 60 mm/h e ventos intensos de 60 a 100 km/h, enquanto o de "Perigo Potencial" prevê chuvas entre 20 a 30 mm/h, com menos riscos. Ambos os alertas têm áreas afetadas em Natal, Fortaleza e outras capitais.

No Norte, chuvas intensas classificadas como "Perigo Potencial" abrangem parte do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Há previsão de precipitação entre 20 e 30 mm/h, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

No Centro-Oeste, não há previsão de chuvas. As temperaturas variam entre 14°C e 26°C, com sol durante o dia e poucas nuvens no céu.

Quanto às temperaturas em algumas capitais, no Rio de Janeiro espera-se uma máxima de 25°C nesta quinta-feira, enquanto em São Paulo os termômetros ficam entre 10°C e 19°C. Em Belo Horizonte, as temperaturas variam entre 15°C e 26°C. Em Vitória, há possibilidade de chuva isolada, com temperaturas entre 22°C e 26°C.

