Reproducao: Google Street View Largo do Arouche foi a região onde o homem faleceu

Um homem em situação de rua foi encontrado morto no centro de São Paulo nesta madrugada de quinta-feira (30). A polícia investiga se a morte está relacionada a onda de frio que a cidade enfrenta nos últimos dias. O caso foi registrado pelo 2º DP do Bom Retiro.

O homem foi encontrado morto às 11h de sexta-feira (31), próximo ao Largo do Arouche. Ele estava no Elevado Presidente João Goulart, que fica no encontro das ruas Amaral Gurgel, Jaguaribe e Sebastião Pereira.

Na manhã de sexta-feira, os termômetros marcaram 11ºC. O estado está em alerta por causa das baixas temperaturas.

A perícia foi acionada para o local para investigar a causa do óbito, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

De acordo com a prefeitura, a vítima estava nas ruas há pelo menos dois meses e era assistido pelas equipes de Assistência e Desenvolvimento Social desde março deste ano, no entanto, ele já havia passado pela rede socioassistencial do município desde 2020.

"A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) lamenta profundamente a morte de F.H.S", disse a prefeitura em nota.

*Com informações do UOL

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.



.