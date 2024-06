Reprodução/arquivo pessoal Anthony Gael e Arthur Miguel agora moram com os avós paternos

Os filhos do casal Paloma Melo da Silva e Andrigo Oliveira de Ávila, vítimas da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio , vivem com a dor da perda dos pais. As crianças são Arthur Miguel, de 5 anos, e Anthony Gael, de 6. Eles vivem com os avós paternos agora.

"Eles sentem falta, choram. Eles contam que o papai e a mamãe viraram estrelinhas," diz Cláudia Lima, mãe de Paloma, ao g1.

O casal tinha 25 anos. Eles morreram após um deslizamento de terra em Boa Vista do Sul, na Serra, ao voltarem do trabalho. Segundo a avó dos meninos, Paloma e Andrigo foram encontrados abraçados mortos pelos bombeiros.

Arthur Miguel e Anthony Gael estavam com os avós paternos, cerca de 500 metros do ponto onde os pais morreram soterrados. Eles trabalhavam em uma granja no município.

Segundo a mãe de Paloma, ela ainda sonhava em ter uma menina. "O sonho dela era ter o seu canto, poder criar os filhos bem e, mais tarde, ter a menininha que eles tanto queriam", conta Cláudia ao g1.

A avó materna diz que passa pelo luto buscando forças nos dois netos. "O que está me ajudando, me dando força, é saber que ela me deixou duas sementinhas".

Tragédia





O Rio Grande do Sul tem 171 mortos, 43 desaparecidos, 806 feridos e 475 municípios afetados pelas chuvas , segundo o boletim da Defesa Civil, das 9h deste sábado (1º). Há 2,3 milhões de pessoas afetadas no estado. Dessas, 580 mil estão desalojadas e 37 mil estão em abrigos.

