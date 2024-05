Reprodução: Redes Sociais Tapetes de Corpus Christi em Niterói (RJ)

A celebração de Corpus Christi ('Corpo de Cristo', em latim) acontece sempre 60 dias após o domingo de Páscoa, na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade.

Ela existe desde o século 13, quando foi criada pelo Papa Urbano IV. A celebração chegou ao Brasil no século 16, sob influência da colonização portuguesa.

Segundo a tradição católica, a data homenageia o sacramento da eucaristia, ritual no qual os fiéis recebem a hóstia - um simbolismo para o corpo de Jesus - durante a missa.

Neste feriado, há a tradição de tapetes confeccionados para enfeitar o caminho por onde o Santíssimo irá passar , ou seja, a hóstia que será conduzida pelo sacerdote da celebração. Sendo assim, os fiéis só podem pisar sobre as peças depois da passagem do padre que conduz o ostensório.

Os tapetes são considerados obras de artes. Eles são feitos de serragem, café, sal, areia, casca de ovos, tinta, entre outros materiais.

Veja os tapetes deste ano:

Tapetes de Corpus Christi em Curitiba Reprodução: X Tapetes de Corpus Christi da Catedral de Campinas Reprodução: X Tapete de Corpus Christi no Rio de Janeiro Reprodução: Redes Sociais Tapetes de Corpus Christi em Santa Isabel (ES) Reprodução: Redes Sociais Tapetes de Corpus Christi pelas ruas do Brasil Reprodução: Redes Sociais





O governo federal considera a data como ponto facultativo, sendo assim, fica a cargo de cada estado ou município estabelecer a celebração cristã como um feriado.

Capitais onde Corpus Christi é feriado

Maceió (AL)

Salvador (BA)

Vitória (ES)

Cuiabá (MT)

Campo Grande (MS)

Belo Horizonte (MG)

Belém (PA)

Curitiba (PR)

Teresina (PI)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Boa Vista (RR)

São Paulo (SP)

Aracaju (SE)

Capitais onde Corpus Christi é ponto facultativo

Rio Branco (AC)

Manaus (AM)

Fortaleza (CE)

Brasília (DF)

Goiânia (GO)

São Luís (MA)

João Pessoa (PB)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Porto Velho (RO)

Florianópolis (SC)

Palmas (TO)

