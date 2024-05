Emanuelly Fernandes Corpus Christi: entenda o significado dos tradicionais tapetes

Nesta quinta-feira (30), a Arquidiocese de Brasília celebra o Corpus Christi na Esplanada dos Ministérios , a expectativa é reunir cerca de 70 mil pessoas. As atividades começam às 6h com a montagem dos tradicionais tapetes no gramado central, feitos de serragem, sal colorido, areia, flores e borra de café.

O Corpus Christi acontece 60 dias após a Páscoa, na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade. Uma das regras da celebração é justamente o dia que é realizada, pois carrega o simbolismo de que a última ceia de Jesus aconteceu em uma quinta. O significado do termo é literalmente “Corpo de Cristo”, símbolo máximo da fé católica, representado pelo Sacramento da Santíssima Eucaristia.

“No dia dessa festa a Igreja comemora a instituição e exaltação do Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia em que sai pelas ruas com o Santíssimo Sacramento exposto no ostensório, em uma demonstração pública da fé”, explica Padre Nilson Faria (SDB).

O significado do tapete

Essa tradição é dedicada à celebração do corpo e do sangue de Jesus Cristo, a fim de honrar sua morte e ressurreição. A data começou a ser comemorada em 1264, no papado de Urbano IV, e passou a fazer parte do calendário brasileiro no século XVI. A celebração se firmou no País através de portugueses que trouxeram para a América os costumes já tradicionais na Europa.

Os tapetes são confeccionados para enfeitar o caminho por onde o Santíssimo irá passar, ou seja, a hóstia que será conduzida pelo sacerdote da celebração. Os fiéis só podem pisar sobre as peças depois da passagem do padre que conduz o ostensório.

Considerados obras de artes, os tapetes são feitos de serragem, café, sal, areia, casca de ovos, tinta, entre outros materiais. Em Brasília, eles são confeccionados por grupos e pastorais da arquidiocese. A montagem inicia às 6h da manhã para que tudo fique preparado para a missa durante a tarde. “Fazer o tapete é uma expressão de carinho com a Santíssima Eucaristia. Em Brasília normalmente é feito por jovens de grupos de várias paróquias”, conta Padre Nilson Faria (SDB).

Em geral, o tapete de Corpus Christi contém alguns símbolos muito importantes dentro da doutrina católica. Os desenhos representam cenas bíblicas, objetos litúrgicos, imagens de Nossa Senhora, e demais símbolos que retratam a fé e a figura de Jesus Cristo, principalmente do sacramento da eucaristia, como: hóstia, ostensório, e pão e vinho.

Outra tradição é a unificação da celebração. Em Brasília, todos os católicos se reúnem na Esplanada para a festa de Corpus Christi, não havendo outras missas nas paróquias. É a união de todos os fiéis em um só lugar. A missa é presidida pelo arcebispo, com a presença de todos os padres, diáconos e seminaristas da capital.

