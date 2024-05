Reprodução Homem que efetuou os disparos segue foragido

Um homem invadiu uma confraternização em uma quadra de futebol, no bairro Vila Presidente Kennedy, em Betim, Minas Gerais , matou dois homens e deixou um ferido na noite de quarta-feira (29).

O criminoso estava de capacete e atirou contra as pessoas que jogavam bola e outras que estavam num quiosque. Geovanne Rocha de Carvalho, de 20 anos, e Admilson Ferreira Amorim, 38, morreram no local.

O ferido foi Guilherme Henrique Santos e Silva, de 36 anos, que foi socorrido consciente e levado para uma unidade hospitalar.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o alvo era Geovanne, conhecido por se envolver em fugas de abordagem da polícia e por frequentar a praça do Guanabara, ponto de tráfico de drogas.

Segundo a namorada de Geovanne, Raíssa, ele tinha uma loja online de bebidas e sempre saía de casa para fazer entregas com uma mochila vazia.

Admilson, que também foi morto, usava uma tornozeleira eletrônica e teve o celular apreendido; o aparelho será analisado pela polícia. Já Guilherme não tinha nenhuma passagem pela polícia.

Após efetuar os disparos, o atirador fugiu de moto e ainda não foi identificado.

