Inmet Previsão do tempo

Nesta quarta-feira (29), a maioria do Brasil pode esperar uma pausa na chuva, especialmente no Rio Grande do Sul , que sofreu com fortes temporais recentemente. No entanto, ventos intensos serão notados ao longo do dia em várias áreas, incluindo o litoral paulista e o Rio de Janeiro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para ventos costeiros e a Marinha adverte sobre possíveis ressacas em algumas regiões.

No Nordeste, há dois alertas para chuvas acumuladas, enquanto no Norte, espera-se chuva intensa. Já no Sul e Centro-Oeste, não há previsão de chuva, com um dia ensolarado à vista.

Para o Sudeste, São Paulo está sob alerta de "Perigo Potencial" devido aos ventos costeiros. Cidades como Itanhaém, Taubaté e Caraguatatuba podem enfrentar intensos ventos que podem até movimentar dunas de areia sobre as construções na costa. A previsão também inclui áreas como Vale do Paraíba Paulista, Região Metropolitana de São Paulo e Litoral Sul Paulista.

No Sul, embora o céu esteja nublado, não há previsão de chuva. Em Florianópolis e Curitiba, as temperaturas variam, mas permanecem frescas. No Rio Grande do Sul, uma chuva isolada é possível pela manhã.

No Nordeste, alertas de "Perigo" e "Perigo Potencial" foram emitidos para chuvas acumuladas, com riscos associados em várias áreas, incluindo Natal, João Pessoa, Fortaleza, Recife e Maceió.

Há alertas de chuvas intensas no Norte, abrangendo parte do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, com riscos de cortes de energia e alagamentos.

Para o Centro-Oeste, o dia será ensolarado e sem chuva, com temperaturas agradáveis.

Em termos de temperatura, o Rio de Janeiro pode esperar uma noite com possibilidade de chuva isolada, enquanto São Paulo permanece fria. Em Belo Horizonte e Vitória, as temperaturas permanecem relativamente estáveis, com possibilidade de chuvas isoladas em Vitória.

