Reprodução/Arquivo pessoal Casal de idosos e genro foram encontrados mortos na sexta-feira (24)

O adolescente de 15 anos tido como principal suspeito de um triplo homicídio em Agudos (SP) e encontrado morto na manhã desta segunda-feira (27), havia agredido a mãe dias antes de cometer o crime. O motivo da agressão, segundo a Polícia Civil, foi o fato da mãe ter confiscado o telefone do jovem.

Além disso, a Polícia atesta que o suspeito teria ficado com o telefone de uma das vítimas após cometer o assassinato, uma vez que foi visto com um celular 'velho' e 'conservado'.

Em depoimento, a mãe e a irmã do suspeito disseram que ele era usuário de drogas e tinha episódios de agressividade, além de misturar o consumo de álcool com remédios. Segundo as familiares, o suspeito fazia o uso de drogas em cima do telhado, de frente para os fundos da casa das vítimas.

Segundo a irmã, no dia do crime, ela viu o irmão sair de casa e, quando ele voltou, tomou banho, colocou roupas em um saco e partiu para a residência de um amigo, onde passou a noite de sexta para sábado. Depois disso, ele não foi mais localizado pela família.

O crime

O jovem, que ainda não teve a identidade revelada, era investigado pelo assassinato do casal de idosos Joana de Fátima Sanches Carrasco, de 70 anos, e Aparecido Roberto Carrasco, de 74, e do genro deles, Valdinei de Sousa, de 57 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente era vizinho das vítimas e desapareceu assim que os corpos foram identificados na sexta-feira.

O jovem foi encontrado morto em um prédio abandonado em Bauru (SP), a 20 km de Agudos, com ferimentos nas costas. A polícia ainda não sabe a causa da morte e se ela tem alguma ligação com o triplo homicídio.

A motivação do crime também é desconhecida. Por isso, o delegado Marcos Jeferson da Silva, o responsável pelo caso, não descarta nenhuma linha de investigação.

