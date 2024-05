Reprodução/Arquivo pessoal Casal de idosos e genro foram encontrados mortos na sexta-feira (24)

Na manhã desta segunda-feira (27), a Polícia Civil encontrou morto, em um prédio abandonado em Bauru (SP), o adolescente de 15 anos considerado o principal suspeito de um triplo homicídio que ocorreu na cidade vizinha, em Agudos (SP), na sexta-feira (24).

O jovem era investigado pelo assassinato do casal de idosos , Joana de Fátima Sanches Carrasco, de 70 anos e Aparecido Roberto Carrasco, de 74, e o genro deles, autônomo Valdinei de Sousa, de 57 anos.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente era vizinho das vítimas e desapareceu assim que os corpos foram identificados na sexta-feira.

A polícia ainda não sabe a causa da morte do adolescente, que foi encontrado com ferimentos nas costas, e se ela tem alguma ligação com o triplo homicídio.

Crime em Agudos

A polícia foi acionada pela filha do casal e esposa de Valdinei, que encontrou os corpos. Ela estava preocupada por não conseguir contato com o marido, que tinha o costume de ir à casa dos sogros depois de se exercitar.

Com isso, foi até à casa dos idosos e encontrou marido, mãe e pai mortos, cada um deles em um cômodo da casa.

Segundo a polícia, as vítimas foram esfaqueadas no pescoço e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). O velório e o enterro foram realizados no sábado.

Na cena do crime, não foram identificados sinais de arrombamento e nem de luta corporal. Entretanto, os policiais detectaram um princípio de incêndio no fogão que, de início, acreditam ter sido uma tentativa do suspeito de apagar as evidências do crime, cuja arma ainda não foi encontrada. Além disso, o celular das vítimas foi levado.

Ainda não se sabe a motivação do crime. Por isso, o delegado Marcos Jeferson da Silva, o responsável pelo caso, afirma que não descarta nenhuma linha de investigação.

O que se sabe até o momento é que, antes de assassinar os vizinhos, o adolescente agrediu a mãe durante uma discussão após ela confiscar o seu celular. Em depoimento à Polícia Civil, a mãe e a irmã do adolescente afirmaram que ele era dependente químico e apresentava comportamento agressivo, além de misturar o consumo de álcool com remédios.

