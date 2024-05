Reprodução Inmet Chuvas e ventos vêm do litoral

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "Perigo" para chuvas intensas no Rio Grande do Sul e também para ventos costeiros para o estado gaúcho e Santa Catarina. Esses fenômenos estão associados à passagem de um sistema frontal, prevendo-se ainda uma queda nas temperaturas na região. A previsão indica que as chuvas devem diminuir a partir de quarta-feira (29). No entanto, na região Sudeste, são esperadas chuvas intensas no litoral paulista, enquanto no Rio de Janeiro, a nebulosidade persiste com chuvas fracas durante a noite.

O alerta de "Perigo" para ventos costeiros abrange diversas regiões do RS e SC, com previsão de intensificação dos ventos nas áreas litorâneas, podendo afetar construções na orla. Já o alerta de "Perigo Potencial" atinge outras áreas de Santa Catarina.

Quanto às chuvas, são esperadas precipitações intensas nas regiões sudoeste e sudeste do RS, com possibilidade de acumulados entre 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60-100 km/h. Isso pode acarretar em cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Meteorologistas do MetSul alertaram sobre a formação de um ciclone extratropical na região na segunda-feira (27), prevendo que a precipitação não deve ser tão extrema a ponto de causar enchentes. Nesta terça-feira (28), o ciclone estará sobre o mar próximo ao litoral do RS, mantendo as chuvas na maior parte do estado. A partir de quarta-feira, o ciclone estará mais distante da costa brasileira, o que deve melhorar o tempo na região.

Na região Sudeste, o Inmet emitiu um alerta de "Perigo" para chuvas intensas no litoral paulista, com previsão de chuva entre 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60-100 km/h. Também há risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. No interior de São Paulo, o alerta é de "Perigo Potencial" para chuvas intensas.

No Rio de Janeiro, o Alerta Rio informou sobre a influência de um sistema de baixa pressão no oceano, que manterá a nebulosidade variada ao longo do dia, com chuva fraca isolada durante a noite e ventos moderados.

Exceto nas áreas de chuvas, o tempo na região durante a semana deve ser seco e quente. O mesmo padrão é esperado para a região Centro-Oeste.

Já na região Nordeste, são previstas chuvas entre os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco a partir desta terça-feira (28), com acumulados que podem superar os 40 mm, devido ao transporte de umidade do oceano para o continente. Também são esperadas pancadas isoladas de chuva em áreas da faixa norte, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte.

No Norte, o Inmet emitiu alerta de "Perigo" para chuvas intensas em diversas áreas, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos entre 60-100 km/h. Há risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em algumas regiões, o alerta é de "Perigo Potencial" para chuvas intensas.

A combinação de calor e umidade deve provocar pancadas de chuva ao longo da semana em várias áreas da região Norte, com acumulados maiores em áreas específicas. Nas demais áreas, também são esperadas pancadas isoladas de chuva.

