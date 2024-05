TV ANHANGUERA Adolescente foi beijada à força na escola

Uma jovem de 17 anos, que passou por uma experiência traumática ao ser forçada a beijar um homem dentro da escola, está enfrentando dificuldades psicológicas, como relatou seu pai ao portal "g1". No momento, ela está recebendo apoio de um psicólogo.

“No momento, ela está com a psicóloga”, contou o pai ao g1.



O incidente ocorreu na última sexta-feira (25), em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. O nome da instituição de ensino não foi revelado.

O suspeito foi detido e o caso foi registrado como importunação sexual, segundo informações do delegado Dakir Spchet, que investiga o caso.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pelo diretor da escola, que informou que o agressor entrou nas dependências da instituição usando um uniforme da rede estadual de ensino.

O indivíduo, identificado como uma pessoa em situação de rua, não tinha qualquer relação conhecida com a adolescente. De acordo com o relato do diretor, o suspeito se aproximou da jovem próximo a um banheiro e a abordou novamente na recepção, onde a beijou à força, segurando seu pescoço.

A GCM conseguiu localizar o suspeito rapidamente e encontrou uma faca em sua posse. A adolescente, acompanhada pelos pais, foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito e, em seguida, foi conduzida à delegacia para prestar depoimento.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp