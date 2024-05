Reprodução/redes sociais Isabelly foi atacada com ácido em rua no Paraná

Isabelly Ferreira Moro , jovem atacada com soda cáustica no interior do Paraná , está se recuperando bem e não sofreu ferimentos graves no rosto e no corpo. Mãe da mulher de 23 anos, Regiane Ferreira disse nesta segunda-feira (27) que as queimaduras mais graves ocorreram dentro da boca. A expectativa da família é de alta hospitalar ainda hoje.



"A Isabelly está bem hoje. As queimaduras dela foram dentro da boca, fora não. Não tem nada no rosto dela, ela está perfeita. Não afetou nenhum órgão, só dentro da boca mesmo. O rosto dela não. Parte do peito dela, mas bem pouco. Ela está bem, conversando, ciente de tudo que aconteceu", detalhou a mãe, em entrevista ao programa "Encontro", da TV Globo.



Atacada com ácido no meio de uma rua de Jacarezinho, Isabelly foi socorrida sem conseguir falar e chegou a ser internada em uma UTI . A mãe da jovem relatou que a maior preocupação dos médicos era de que a soda cáustica atingisse órgãos da jovem, o que não ocorreu.





Relembre o caso

Isabelly estava retornando da academia, na cidade de Jacarezinho, a mais de 350 km da capital Curitiba, quando foi atacada por uma mulher na rua, na última quarta-feira (22).

Câmeras de segurança da região mostram a jovem desesperada após ser atacada com ácido. Ela foi socorrida por um barbeiro, chamado Décio Silva, e levada ao hospital mais próximo. Em seguida, acabou transferida para uma unidade hospitalar em Londrina.

Dois dias depois, a PM prendeu a mulher que jogou ácido no rosto de Isabelly - ela usava uma peruca no momento do crime. Segundo a suspeita, a jovem de 23 anos tinha um relacionamento com seu companheiro, que está preso atualmente.



"No depoimento, ela revelou detalhes e contou ter agido por ciúmes. Ela disse que, acidentalmente, teria manipulado o celular do seu convivente, que está na casa da mãe dele, porque ele está preso. Ela identificou algumas mensagens, em tese, enviadas por Isabelly que faziam comentários depreciativos em relação a ela e sua beleza. Isso a teria deixado irritada e surgiu a ideia de cometer o crime. Com isso, foi ao supermercado, comprou soda cáustica e misturou com água. Ela também estudou o itinerário e o roteiro da vítima, então, quando Isabelly voltava da academia, ela arremessou [o líquido] e fugiu", disse o delegado Tristão Antônio ao jornal O Globo.

