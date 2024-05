Reprodução/Fantástico/TV Globo A massoterapeuta Maria Graciete Alves da Silva teve uma das pernas arrancadas no momento do acidente

A massoterapeuta Maria Graciete Alves da Silva, de 36 anos, teve uma das pernas arrancadas por um carro de luxo que atingiu a moto em que estava na garupa em Barueri , na região metropolitana de São Paulo. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, a mulher disse que seu sonho de ter uma vida melhor no estado 'foi interrompido' com o acidente.

"Eu vim de Manaus para trabalhar e tentar uma vida melhor aqui em São Paulo. Esse sonho foi interrompido depois do acidente. Dói muito você ver uma vida toda esquecida e ter que recomeçar tudo de novo", lamentou.

Ela ficou internada desde a última segunda-feira (20) no Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran e recebeu alta neste domingo (26). Na entrevista, ela falou sobre a recuperação após o acidente: "está muito difícil a mobilidade".

Maria Graciete estava na garupa do mototaxista Arlison da Silva Correia, que chegou a ficar internado em Unidade de Terapia Intensiva em decorrência de um traumatismo craniano, mas já recebeu alta.

"A Maria perdeu a perna dela, não vai voltar mais. Eu poderia não ter voltado mais para casa. Eu tenho meus dois filhos que dependem de mim, dois meninos de três anos, novinhos", relatou o mototaxista ao SP2, da TV Globo.

A mulher deve prestar depoimento à Polícia Civil nesta segunda-feira (27).

Entenda o caso

Na última segunda-feira (20), uma das Mercedez-Benz - que supostamente participavam de uma corrida ilegal - atingiu a moto em que estavam Maria Graciete e Arlison. A pancada foi tão forte que a perna da mulher foi arrancada no mesmo momento.

Os motoristas dos dois carros de luxo fugiram sem prestar socorro às vítimas.

O homem que conduzia o veículo que se chocou contra a moto, Carlos André Pedroni de Oliveira, se apresentou à Polícia Civil em Barueri para prestar depoimento na quarta-feira (22).

Em pronunciamento a jornalistas, ele disse que não estava embriagado e que 'não foi um racha'. Ainda, afirmou que chegou a parar o veículo, mas por receio de continuar no local por conta de 'um sequestro sofrido recentemente' e, por isso, fugiu.

A defesa de Pedroni divulgou nota em que reforça que ele não havia ingerido bebida alcoólica e nem estava participando de um racha, sendo “surpreendido pelo impacto enquanto dirigia”.

“Carlos se dirigiu até sua residência e, na manhã seguinte, ao tomar conhecimento das notícias sobre o acidente, imediatamente se colocou à

disposição das autoridades policiais e prestou todos os esclarecimentos necessários”, diz a nota.

O depoimento do motorista não convenceu o delegado Ednelson Martins. Com isso, ele foi indiciado por lesão corporal gravíssima, fuga do local do acidente e omissão do socorro.

O motorista do outro carro de luxo foi identificado como Roberto Viotto, conhecido como "dentista dos famosos". A Polícia Civil investiga o envolvimento dele na colisão.

O dentista foi à delegacia prestar depoimento no dia seguinte, segundo a advogada Silmara Viotto. "Viotto quis deixar de livre e espontânea vontade ontem mesmo o veículo lá para perícia", acrescentou a advogada. "Será confirmado que o veículo está intacto, não atropelou ninguém e que não participou de racha", completou.

O delegado rebateu as informações fornecidas pelas defesas. "A gente vai continuar com a nossa investigação. Como eu já disse, nós temos que trabalhar com algumas provas técnicas, principalmente, para provar essa questão do racha. O simples fato de ele negar o racha com as imagens que nós temos e com as que estão sendo analisadas, não nos convence. Agora, não dá para afirmar isso [que era um racha] nós temos que trabalhar com provas técnicas", disse Martins.

"Falar em prisão nesse momento é complicado. Mas isso não significa que, eventualmente, ele [Pedroni] não possa ser preso", destacou o delegado, que agora investiga o caminho traçado pelo empresário até o acidente para descobrir se ele bebeu antes do ocorrido.

"Estamos traçando o itinerário de onde ele percorreu. Se ele parou em algum lugar, se ele frequentou algum lugar. Ele falou que vinha de São Paulo. Foi levar a namorada até SP para buscar algumas roupas para dormir aqui [em Barueri]. No retorno aconteceu o acidente"

