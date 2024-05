Reprodução Otoni de Paula Pai precisou ser intubado após rápida evolução da doença

O deputado estadual Otoni de Paula Pai (MDB-RJ) morreu aos 71 anos na madrugada desta segunda-feira (27). O parlamentar enfrentava um câncer no fígado.

O filho dele, deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), afirmou nas redes sociais que a doença evoluiu rapidamente e o pai foi intubado. "Tivemos a chance de abraçá-lo ontem (no sábado, 25), de trocar algumas palavras e nos despedir".

O velório será na terça-feira (28) no Palácio Tiradentes, sede da Alerj. O sepultamento também ocorrerá no mesmo dia.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) lamentou a morte de Otoni pai e decretou luto de três dias pela morte do deputado.

"A política fluminense perdeu hoje um político atuante e um homem de Deus", escreveu Castro.

Ainda, o presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), Rodrigo Bacellar (União) disse que recebeu a notícia com tristeza. "Um deputado atuante, que conquistava todos ao seu redor com carisma, fé, caráter e disposição para trabalhar".

Quem foi Otoni de Paula Pai?

Nascido em Magé, no Rio de Janeiro, ele serviu como vereador no Rio de Janeiro de 1989 a 1992 e se tornou deputado em 2022, com 41.932 votos. É conhecido por suas posições conservadoras e por seu envolvimento em questões relacionadas à defesa dos valores cristãos e da família.

Durante a vida política, Otoni Pai passou pelo PTdoB, PL, PR, PSC, Solidariedade e o MDB.

