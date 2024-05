Reprodução/X Garças foram flagradas em Porto Alegre





No último sábado (25), cerca de 10 garças foram avistadas em uma via alagada próxima à região central de Porto Alegre. A Avenida Praia de Belas, conhecida pelo intenso fluxo de veículos, foi impactada pelas inundações, proporcionando a visita dessas aves à área.

As garças chegaram à avenida pelo Arroio Dilúvio, cuja nascente está localizada no Parque Saint'Hilaire e deságua no rio Guaíba.

Com as inundações, diversos outros animais têm sido avistados nas vias da cidade, como socós, quero-queos, bem-te-vis, entre outros.

Essas aves buscam nas vegetações presentes nas áreas alagadas um local para descansar durante seus deslocamentos, além de aproveitarem as cheias para se alimentarem.

Especialistas afirmam que os animais tendem a retornar aos seus locais de origem assim que as águas baixarem e a oferta de alimentos, como os peixes, diminuir.

A Secretaria de Meio Ambiente da cidade tem desenvolvido uma campanha para conscientizar os moradores sobre a importância de não interferirem no deslocamento da fauna silvestre.

Além disso, a população é orientada a entrar em contato com os órgãos competentes caso identifique algum animal em risco de morte. Para isso, podem utilizar o número 156 ou ligar para o telefone (51) 3289-7517, contribuindo assim para a preservação e proteção da vida selvagem no ambiente urbano de Porto Alegre.

Mortes no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul ainda enfrenta os desastres causados pelas chuvas. Segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado às 18h desta segunda-feira (27), o número de mortos em decorrência das enchentes é de 169 pessoas, enquanto o índice de desaparecidos é de 53.

A quantidade de desalojados é de 581.638 e sem abrigo são 55.813 pessoas, além de ter 806 feridos. A tragédia afeta 2.345.400 cidadãos, totalizando 469 municípios.

