Agência Brasil Rio Grande do Sul registra 169 mortes devido às chuvas e enchentes

A semana começa com a formação de um ciclone extratropical, previsto para iniciar nesta segunda-feira (27) na região Sul do Brasil . O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas que abrangem toda a costa sulina até as 21h desta segunda-feira (27), com destaque para o estado do Rio Grande do Sul, onde o alerta laranja, indicativo de perigo, persiste até as 3h de terça-feira.

A situação é de atenção também para os fortes ventos ao longo da costa gaúcha, estendendo-se até uma pequena parte de Santa Catarina, com alerta vigente até 12h de terça-feira (28). Além disso, partes do interior dos estados do Sul estão sob alerta amarelo para chuvas, válido até as 18h desta segunda.

Na capital gaúcha e região Leste do Rio Grande do Sul, são esperadas chuvas ao longo da segunda (27), com possibilidade de intensidade forte em alguns momentos, embora os volumes não atinjam os patamares observados na última quinta-feira.

Para a terça-feira (28), prevê-se que o vórtice do ciclone esteja sobre o mar próximo ao litoral gaúcho, mantendo as chuvas na maior parte do estado. No entanto, a partir de quarta-feira, o ciclone se afastará para o Oceano Atlântico, o que melhorará gradativamente as condições climáticas.

Os meteorologistas da MetSul indicam que na quinta-feira (30) o ciclone estará mais distante da costa, permitindo a aparição do sol com algumas nuvens no Rio Grande do Sul, embora ainda haja períodos de nebulosidade, especialmente pela manhã. Na sexta-feira, o centro do ciclone estará ainda mais afastado, garantindo um dia ensolarado para o estado.

No Sudeste, também há alertas de chuvas intensas na costa de São Paulo e do Rio de Janeiro até às 10h desta segunda-feira (27). Preveem-se dias secos e quentes para a região ao longo da semana, com exceção das áreas de chuvas.

Nas regiões Norte e Nordeste, há alertas de chuvas na fronteira Norte do país e em áreas do Nordeste. No Norte, os maiores acumulados de chuva devem ocorrer em áreas do Amazonas, Pará, Acre, Roraima e Amapá. No Nordeste, são esperadas chuvas em forma de pancadas, especialmente em áreas litorâneas, enquanto o interior da região deve permanecer quente e seco.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp