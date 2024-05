Reprodução Vítimas foram abordadas ao saírem de uma casa em Uberlândia

O casal que foi registrado dando uma surra nos criminosos durante uma uma tentativa de assalto no bairro Jardim Brasília, em Uberlândia (MG), havia comprado carro que os bandidos tentaram roubar um dia antes do ocorrido. O caso aconteceu na madrugada do último dia 20.

Luísa Alexandre e Fênix Oliveira compraram o carro com a ajuda de um cantor sertanejo, que deu R$ 16 mil para a jovem enquanto ela o atendia no bar em que trabalha como garçonete.

"Estava atendendo a mesa em que ele estava com a esposa e os amigos. Ele gostou muito de mim, até choramos juntos. Ele me perguntou do que eu ia trabalhar e contei que era de moto com meu marido. Em seguida, ele perguntou quanto custava minha moto dos sonhos. Disse que era R$ 16 mil e ele me fez o Pix na hora, além de uma gorjeta de R$ 1 mil", contou Luísa ao g1.

De acordo com Luísa, o sertanejo a pediu para honrar a promessa, o que ela cumpriu - mas, em vez de comprar a moto, ela optou pelo carro, que toda a família poderia aproveitar.

No dia seguinte, o casal decidiu dar uma volta pelo bairro para testar o veículo novo após o expediente da garçonete, por volta das 2h da manhã, quando ocorreu a tentativa de assalto.

Os dois estavam prestes a sair de casa quando foram surpreendidos pelos criminosos. O vídeo que registrou o embate viralizou nas redes sociais e chama a atenção, já que as vítimas resolveram bater nos ladrões.

“Quando a gente percebeu que eles não estavam armados, decidimos reagir. É uma coisa que eu não recomendo para ninguém, mas eu não podia perder o carro que eu tinha acabado de conquistar, não tinha nem seguro ainda”, afirmou Luísa.

Assista ao vídeo:

Casal de Uberlândia desceu o sarrafo em criminosos, para evitar que levassem carro recém adquirido. pic.twitter.com/x3tXlZev2M — Udia Depressiva (@udiadepressiva) May 23, 2024

Nos registros, é possível ver Luísa saindo de uma casa enquanto o companheiro aguardava no carro. Neste momento, uma moto passou por eles e, depois, retornou.

Os criminosos tiraram Fênix do banco do motorista. Ele, porém, começou a agredir um dos assaltantes. Em seguida, o outro ladrão tentou retornar para a moto, mas foi impedido ao ser atingido com uma 'voadora'. Em certo momento, a mulher se uniu ao parceiro e começou a bater em um dos criminosos.

“Meu marido gritava mandando eu correr, eu estava de vestido longo e tudo, mas eu fiz o contrário, não podia deixar ele lá lutando com os bandidos sozinho, eu tinha que ajudar ele. Nós fizemos um ping pong com os ladrões, ele batia de um lado, eu do outro e depois a gente trocava”, contou a mulher.

Os criminosos foram agredidos por dois minutos, conforme as imagens. Nesse tempo, eles tentaram fugir, mas foram derrubados pelas vítimas diversas vezes.

Em seguida, um vizinho apareceu e começou a ajudar o casal a agredir os assaltantes. Cerca de um minuto depois, um deles conseguiu fugir a pé, enquanto o outro subiu na moto e foi embora. De acordo com as imagens, nenhum item do casal foi levado pela dupla, que deixou os capacetes para trás.

Casal não conseguiu registrar boletim de ocorrência

Logo após o susto, o casal foi até a base da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência. Mas, quando chegaram, estava fechada.

No dia seguinte, retornaram ao local e foram surpreendidos novamente, ao serem informados que o sistema estava fora do ar e que, mesmo se fosse possível fazer o registro, os policiais não o fariam.

“O policial me falou que o sistema estava fora do ar e por isso não seria possível fazer o BO. Depois ele ainda me disse que mesmo se o sistema estivesse funcionando não iria registrar porque a PM não iria atrás disso. Na hora eu pensei que ainda bem que reagimos, senão estaríamos até agora sem o carro", disse Luísa.

A PM ainda não se posicionou sobre o caso.

