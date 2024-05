Reprodução Motorista de Lamborghini derrubou a moto e bateu no poste

Um relógio Rolex que foi roubado do motorista de um Lamborghini foi devolvido pela advogada do ladrão na quarta-feira (22). O acessório está avaliado em mais de R$ 220 mil.

O crime aconteceu no último domingo (18), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. Ao ser roubado, o motorista do carro de luxo chegou a perseguir o ladrão, mas ele conseguiu fugir.

O carro ainda conseguiu atingir o ladrão, que estava numa moto. O Lamborghini avaliado R$ 3 milhões foi jogado contra o criminoso, que, mesmo atropelado, fugiu mancando com o rolex.

O autor do roubo foi identificado após deixar a arma e o celular para trás após fugir. O ladrão era de Taboão da Serra e estaria cumprindo pena no regime semiaberto por outros crimes.

Policiais Civis prenderam o criminoso em Curitiba, no Paraná. A vítima é um empresário de 64 anos que foi abordado a mão armada na rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior.

