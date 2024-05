Reprodução Motorista de Lamborghini derrubou a moto e bateu no poste





Na tarde deste sábado (18), um motociclista roubou um relógio Rolex de um motorista de Lamborghini, desencadeando uma perseguição em alta velocidade na Avenida Faria Lima, em São Paulo.

O caso, que foi registrado por câmeras de segurança, terminou com a moto colidindo e um poste de semáforo sendo derrubado. O ladrão conseguiu fugir a pé, deixando para trás a motocicleta e uma arma.

De acordo com as imagens de segurança, o motorista da Lamborghini estava parado em um semáforo quando o assaltante, em uma motocicleta, se aproximou do veículo e subtraiu o relógio da vítima.

Em resposta, o motorista iniciou uma perseguição em alta velocidade. Ele conseguiu alcançar o motociclista, derrubando-o e colidindo com um poste de semáforo.

Apesar da queda, o criminoso se levantou rapidamente e fugiu a pé, abandonando a motocicleta e a arma no local. A vítima do roubo, felizmente, não sofreu ferimentos durante a ocorrência.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que o caso foi registrado no 14° Distrito Policial de Pinheiros e a Polícia Civil está conduzindo as investigações para identificar e capturar o suspeito.

Confira abaixo a nota oficial da SSP-SP na íntegra:

"O motorista de uma Lamborghini trafegava pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, por volta das 12h45 deste sábado (18), quando foi abordado por um suspeito armado, em uma motocicleta. O indivíduo anunciou o roubo e subtraiu o relógio da vítima, que acelerou o carro contra o autor na tentativa de impedir o crime. O criminoso fugiu. A moto usada pelo suspeito, assim como a arma, foram deixadas por ele no local. A ocorrência está sendo registrada no 14º DP e mais detalhes serão fornecidos quando o boletim de ocorrência for finalizado."

Confira o vídeo abaixo: