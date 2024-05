Reprodução Alessandra ficou muito machucada após ataque





Na última quinta-feira (23), um ataque de um cachorro da raça fila-brasileiro deixou uma vendedora autônoma ferida em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife.

O cão, pertencente a uma cliente da vítima, se soltou de uma corrente e mordeu a mulher na cabeça, nas coxas, pernas e mãos.

A vítima, identificada como Alessandra, contou ao Portal G1 que vende alimentos para operários que trabalham frequentemente no local e que o animal pertence à dona do terreno onde ocorre a obra.

Alessandra mencionou que o cão sempre latia, mas vivia preso, até que dessa vez ele se soltou. "É um trauma que a pessoa pega. Pensava que ia morrer ali. Estava sem forças já. Um animal enorme em cima de você... Você acha que vai morrer", lamentou a comerciante.

Durante o ataque, um dos funcionários tentou intervir para defendê-la, mas o cachorro continuou a atacá-la. A situação só cessou quando a pitbull da dona do terreno enfrentou o fila-brasileiro.

A dona do cachorro pediu para Alessandra entrar na casa e chamou um carro de aplicativo, que a levou ao hospital. No entanto, quando Alessandra estava entrando no carro, o cachorro tentou atacá-la novamente, mas sem sucesso.

Após o ataque, Alessandra passou por atendimento médico, recebeu medicação e voltou para casa. A dona do cachorro informou à vítima que havia adquirido o animal quando ele tinha oito meses, e agora ele tem dez. A proprietária relatou a mulher que decidiu devolver o cão.

