ULBRA TV Rio Grande do Sul entra em estado de calamidade pública após chuvas causarem destruição e deixarem mortos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nove alertas para diversas regiões do país nesta sexta-feira (24), chamando a atenção para condições meteorológicas adversas que podem afetar significativamente a população. No Sul , foram destacados dois alertas, um de tempestade com grau de "Perigo" e outro de declínio de temperatura com grau de "Perigo Potencial", este último estendendo-se também para outras áreas, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro.

As cidades mais afetadas incluem Caxias do Sul, Erechim, Passo Fundo, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Guarapuava, Cascavel e Umuarama. O Inmet alerta para o risco de queda de granizo, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e possíveis alagamentos.

Frio

Além das tempestades, o Brasil se prepara para enfrentar sua primeira onda de frio de 2024, com temperaturas até 5°C abaixo da média prevista, principalmente nos estados do centro-sul, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde é esperada a ocorrência de geada. Este alerta do Inmet abrange também o Sudeste, Centro-Oeste e Norte, com validade desta sexta-feira até domingo.

Outro alerta emitido pelo Inmet é para chuvas intensas, ventos costeiros e vendavais na região sul do país, com especial atenção para áreas litorâneas, onde os ventos podem movimentar dunas de areia sobre construções na orla. A Metropolitana de Porto Alegre, Sul Catarinense e Sudeste Rio-grandense estão entre as áreas afetadas.

Em relação aos vendavais, prevê-se que os ventos atinjam velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com um risco considerado baixo de queda de galhos de árvores. As áreas afetadas incluem o Sudoeste Rio-grandense, Noroeste Rio-grandense e Centro Ocidental Rio-grandense.

Chuvas

Quanto às chuvas, são esperadas precipitações intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos fortes (40-60 km/h), com término previsto para as 23h59min desta sexta-feira. As áreas afetadas abrangem o Sudoeste, Noroeste e Centro Ocidental Rio-grandense, juntamente com a Metropolitana de Porto Alegre e outras regiões do estado. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo, com o alerta estendendo-se até 12h00min desta sexta-feira.

A Defesa Civil do estado do RS também emitiu um alerta para risco de inundação, especificamente relacionado ao Rio Jacuí, com elevação prevista a partir de Dona Francisca. Em decorrência desse aumento nos níveis do rio, nas próximas 24 horas, há possibilidade de alcançar as regiões ribeirinhas e áreas anteriormente alagadas em Cachoeira do Sul e Rio Pardo. Em caso de emergência, ligue para o número 190/193.

No Sudeste, a manhã começa com sol em todos os estados, com a temperatura máxima chegando a 35°C no Rio de Janeiro e 32°C em Vitória. Porém, à tarde, em São Paulo, o tempo muda, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas devem cair ao longo do final de semana.

Há também um alerta de declínio de temperatura com grau de "Perigo Potencial", abrangendo o país do Sul ao Norte, incluindo as capitais Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Curitiba, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Há um leve risco à saúde devido ao declínio de temperatura entre 3°C e 5°C, com previsão de término no domingo às 18h00.

Além disso, o Inmet emitiu um alerta de tempestade com grau de "Perigo Potencial" no estado de Mato Grosso do Sul, afetando as cidades de Dourados e Corumbá. A média das temperaturas nessas cidades variam entre mínima de 15°C e máxima de 19°C.

No Norte, terá chuvas intensas com grau de "Perigo Potencial", abrangendo parte do Amazonas, todo o estado de Roraima, Amapá e parte do Pará. Serão chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No Nordeste, há dois alertas para acumulado de chuva: um de "Perigo" e outro de "Perigo Potencial". Em Natal e João Pessoa, o alerta é de "Perigo" com chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em áreas de risco. As áreas afetadas incluem Mata Paraibana, Mata Pernambucana, Agreste Paraibano, Leste Potiguar, Agreste Potiguar e Central Potiguar.

O alerta de "Perigo Potencial" afeta as regiões Metropolitana de Recife, Norte Cearense, Noroeste Cearense, Oeste Potiguar, Central Potiguar, Mata Pernambucana, Mata Paraibana, Metropolitana de Fortaleza, Agreste Paraibano, Jaguaribe, Leste Potiguar, Leste Alagoano, Leste Sergipano, Agreste Potiguar, Norte Piauiense e Agreste Pernambucano. As chuvas nestas áreas variam entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas de risco.

No Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (24), os termômetros devem ficar entre 19°C e 35°C, sem previsão de chuva. No sábado, no entanto, a tendência é as temperaturas caírem na cidade, com a máxima sendo de 28°C. Em São Paulo, os termômetros ficam entre 19°C e 31°C nesta sexta, e as temperaturas caem no sábado, ficando entre 15°C e 20°C. Há previsão de chuvas isoladas no sábado e pancadas de chuva no domingo, segundo a previsão do Inmet.

Em Belo Horizonte (MG), as temperaturas para hoje ficam entre 15°C e 28°C. No sábado, a máxima ficará estável, com 29°C. Em Vitória (ES), os dias deverão ser mais quentes, com os termômetros marcando 21°C e 32°C. No sábado, a máxima na cidade pode bater 33°C, enquanto no domingo, a máxima pode chegar até 33°C. Mas há previsão de pancadas de chuvas isoladas mais para o final da semana no Sul do estado, segundo a meteorologista Andrea Ramos.