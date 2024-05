Reprodução: Redes Sociais Policiais evacuaram a escola Skyline High School, em Oakland

Duas pessoas foram baleadas durante uma formatura de Ensino Médio na quinta-feira (23). O incidente ocorreu aproximadamente às 19h45 da Skyline High School, em Oakland, Califórnia ( EUA ).

As vítimas foram um homem e uma mulher, e não tiveram identificação divulgada. Os tiros aconteceram durante a cerimônia, segundo um comunicado do Departamento de Polícia de Oakland.

Segundo as autoridades, há relatos de que uma disputa precedeu o tiroteio, mas até agora não se sabe o motivo. A polícia diz que foi um caso isolado e que há vários suspeitos, mas ainda não divulgou os nomes dos possíveis envolvidos. Duas pessoas foram detidas, segundo o comunicado policial.

Após os tiros, a Skyline High School foi evacuada e interditada para investigação policial. As duas vítimas foram levadas para hospitais locais e se encontram em condições estáveis.

