redacao@odia.com.br (IG) Celso Amorim

Após a morte do brasileiro Michel Nisenbaum , mantido refém pelo grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou à coluna da Raquel Landim, do UOL, que o Brasil "fez todo o possível" para libertar reféns capturados, "mas que infelizmente veio agora essa triste notícia".

"Fizemos todos os contatos possíveis na região e fora dela pela libertação dos reféns israelenses e pela situação dos palestinos, mas infelizmente agora veio essa triste notícia", disse o assessor de Lula.

Segundo ele, no fim de abril, o Brasil se juntou aos Estados Unidos e outros 15 países numa petição pela liberação imediata de todos os reféns.



"A situação estava nos angustiando tanto que assinamos sem qualquer tipo de exigência. O documento dizia que só a liberação imediata dos reféns poderia levar a um cessar-fogo", afirmou Amorim, que se encontra em viagem à China.

O presidente Lula também se manifestou. Nas redes sociais, ele se solidarizou com a família e enfatizou que o refém vinha sendo mantido pelo Hamas.

Lula disse ainda que o Brasil vai seguir "engajado nos esforços para que todos os reféns sejam liberados, por um cessar-fogo, e pela paz entre os povos de Israel e Palestina".

O governo brasileiro tem sido alvo de críticas por parte do governo israelense e da comunidade local por supostamente evitar críticas ao Hamas. Lula chegou a comparar a reação de Israel ao ataque do Hamas a um "genocídio", o que gerou tensões adicionais e levou ao governo israelense declarar Lula como "persona non grata".

Itamaraty condenou 'atos terroristas' do Hamas

Em nota, o Ministério de Relações Exteriores informou que tomou conhecimento, "com profunda tristeza e consternação", da morte de Michel Nisembaum, que se encontrava na lista de sequestrados pelo Hamas desde os atos terroristas de 7 de outubro passado.

"O Brasil reitera sua veemente condenação aos atos terroristas praticados pelo Hamas e volta a exortar pela libertação imediata de todos os reféns e por negociações que levem à cessação de hostilidades em Gaza. O governo brasileiro solidariza-se e manifesta sinceras condolências aos familiares e amigos de Michel Nisembaum, bem como ao povo de Israel", disse a pasta.

