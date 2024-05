Reprodução/redes sociais Internautas registraram queda de granizo em Pelotas

Para além das enchentes e estragos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul , a cidade de Pelotas, no sul do estado, enfrentou uma queda de granizo na tarde desta quarta-feira (22).

Moradores registraram o momento da chuva de granizo, que atingiu apenas alguns bairros da cidade.

Assista:

GRANIZO NO SUL GAÚCHO | Forte núcleo de instabilidade passou pela região da praia do laranjal, em Pelotas no sul do Estado, provocando precipitação de granizo de médio porte.



As instabilidades associadas ao avanço de uma frente fria se espalham pelo Rio Grande do Sul nas… pic.twitter.com/EJ0Wz7uRxm — Sigma Meteorologia (@SMeteorologia) May 22, 2024





A queda de granizo já era esperada para a cidade que, no início do mês, emitiu um alerta de evacuação em pelo menos seis localidades, que estavam sob o risco de inundação devido a cheia na Lagoa dos Patos e no Canal de São Gonçalo.

A Lagoa dos Patos, por sua vez, foi impactada pela queda de granizo, e foi de 2,48 metros às 18h de quarta-feira para 2,52 metros na manhã desta quinta.

A previsão para todo o estado do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira é de chuva intensa, segundo os últimos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

Foram emitidos dois alertas, de 'perigo' e 'grande perigo'. A cidade de Pelotas está na região do alerta vermelho, que indica chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há grandes riscos de inundações, alagamentos e transbordamentos de rios, bem como deslizamentos de encostas.

