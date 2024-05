MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Massa de ar frio baixa as temperaturas no Sul

O Brasil se prepara para enfrentar a primeira onda de frio do ano, com previsão de queda significativa de temperatura já no próximo fim de semana, conforme divulgado pelo instituto de meteorologia Climatempo.

A chegada de uma nova frente fria promete estabelecer uma diminuição expressiva nas temperaturas nos estados do centro-sul do país, conforme indicado em mapas que mostram valores até 5°C abaixo da média para a época do ano.

O ar frio tende a persistir ao longo da semana seguinte, com expectativa de temperaturas baixas também durante o feriado de Corpus Christi, em 30 de maio.

Moradores de pelo menos dez estados deverão sentir os efeitos dessa mudança climática, com temperaturas abaixo da média e a possibilidade de geada, especialmente na região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná). Além disso, o ar polar afetará São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e causará a tradicional friagem entre Acre e Rondônia.

Enquanto o país se prepara para enfrentar o frio, o estado do Rio Grande do Sul enfrenta uma crise humanitária devido a enchentes que já perduram por mais de 15 dias. Os fortes temporais resultaram em uma trágica perda de vidas, com 151 mortos, mais de 100 desaparecidos e mais de 600 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas. A vida pública está praticamente paralisada e mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas diretamente pela tragédia, com mais de 90% das cidades gaúchas sofrendo consequências dos temporais, conforme relatado pela Defesa Civil.

Enquanto o Brasil se prepara para enfrentar o frio, é crucial também prestar atenção e oferecer apoio às comunidades afetadas pelas inundações no Rio Grande do Sul, mostrando solidariedade e buscando soluções para essa crise climática.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp