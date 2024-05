Reprodução/X Armazém da processadora de soja Bianchini, em Canoas, Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para uma possível tempestade no Sul do território gaúcho prevista para esta quarta-feira (22). Espera-se chuvas intensas com acumulado de até 50 mm/dia. Além disso, chuvas fortes são previstas para o Norte do país, especialmente no Amazonas e Pará, enquanto no Sudeste, o céu deverá apresentar muitas nuvens, porém sem previsão de chuvas.

No Sul do Brasil, especificamente no sudoeste do Rio Grande do Sul, abrangendo municípios como Bagé, Uruguaiana e Rio Grande, o Inmet prevê tempestades para esta quarta-feira (22). A previsão indica precipitação entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos entre 40-60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O instituto emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para este fenômeno.

A partir desta quarta-feira, áreas de instabilidade associadas a uma baixa pressão que avança em direção ao oeste do Rio Grande do Sul originarão um sistema frontal. Este sistema pode resultar em chuvas intensas, acompanhadas de rajadas de vento e raios, no estado gaúcho. Prevê-se que esse sistema se desloque pela região, influenciando também áreas das Regiões Centro-Oeste e Sudeste nos dias seguintes.

Adicionalmente, há previsão de chuvas intensas na região Norte do país, especialmente nos estados do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Espera-se uma precipitação entre 20 e 30 mm/h, acompanhada de ventos intensos variando entre 40-60 km/h.

"A ocorrência dessas chuvas é favorecida pelo calor e pela umidade decorrentes da influência da zona de convergência intertropical (ZCIT)", explicou a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, ao GLOBO.

Para outras regiões como Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Espírito Santo, a previsão é de poucas nuvens, com temperaturas máximas podendo ultrapassar os 30°C.

Confira a previsão:

Rio de Janeiro: Nesta quarta-feira (22), os termômetros devem oscilar entre 20°C e 31°C, com tendência de aumento na temperatura. O dia será nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. Na quinta-feira, não há previsão de precipitação, e as temperaturas deverão subir, com máxima de 34°C.

São Paulo: Os termômetros ficam entre 17°C e 29°C nesta quarta-feira (22), e entre 18°C e 31°C na quinta-feira. A chuva, segundo o Inmet, deve chegar apenas na sexta-feira.

Belo Horizonte (MG): As temperaturas oscilam entre 14°C e 27°C hoje, com mínima semelhante prevista para quinta-feira.

Vitória: Os dias devem ser mais quentes, com os termômetros marcando entre 23°C e 28°C. Na quinta-feira, a máxima pode chegar a 29°C, enquanto na sexta-feira (24), até 32°C.

Porto Alegre: Nesta quarta-feira (22), são esperadas chuvas isoladas à tarde, com os termômetros marcando entre 17°C e 29°C. Na quinta-feira (23), a temperatura máxima cai para 22°C.

Florianópolis: A mínima prevista é de 18°C e a máxima de 24°C.

Curitiba: A temperatura máxima chega a 25°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 14°C.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp