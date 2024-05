Gilvan Rocha/Agência Brasil - 03/05/2024 Guaíba alagou grande parte de Porto Alegre após chuva intensa

O nível do lago Guaíba chegou a subir 14 centímetros em 5 horas nesta madrugada de quinta-feira (23). Às 00h ele marcava 3,82 m, às 5h chegou a 3,96 m, segundo aferição da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A cheia acontece por causa das chuvas que atingem a região de Porto Alegre, capital gaúcha.

Ontem, o Guaíba ficou abaixo de 4 metros pela primeira vez desde o dia 3 de maio. Porém, o nível permanece 1 metro acima da cota de inundação, estabelecida em 3 metros. A última vez que o Sistema Hidro da ANA registrou uma marca tão baixa foi em 2 de maio, às 23h15, com 3,69 metros.

Segundo a última medição do Guaíba, às 7h, o nível voltou a baixar e está em 3,92 metros.

Recorde do Guaíba

As águas atingiram o recorde histórico de 5,33 metros no dia 5 de maio, estabelecendo uma nova marca após a última grande inundação em 1941, quando o nível alcançou 4,76 metros.

Após as inundações daquela época, o nível do Guaíba ultrapassou a cota de inundação em apenas três ocasiões: setembro de 1967 (3,11 metros), setembro de 2023 (3,18 metros) e novembro de 2023 (3,46 metros).

Embora o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tenha previsto um possível novo recorde de 5,4 metros devido às tempestades na região, isso não se concretizou. Apesar das águas continuarem a subir, elas alcançaram 5,25 metros em 14 de maio, antes de começarem a diminuir gradualmente.

Previsão do tempo

A Climatempo prevê mais chuvas em Porto Alegre e outras regiões do RS até sexta-feira (24). A frente fria irá causar o tempo instável por conta da baixa pressão atmosférica que se movimenta do estado para o litoral.

Ainda, a probabilidade é de que o tempo fique firme no sábado (25) na região. Contudo, ainda há possibilidade de geada nas regiões da Fronteira Oeste e Campanha do estado.

Rio Grande do Sul

O estado gaúcho tem 162 mortos, 75 desaparecidos, 806 feridos e 467 municípios afetados pelas chuvas , segundo o boletim da Defesa Civil, das 18h desta quarta-feira (22). Há 2,3 milhões de pessoas afetadas no estado. Dessas, 581 mil estão desalojadas e 68,3 mil estão em abrigos.

